Trump stichelt gegen Biden: Arztbrief bescheinigt ihm "ausgezeichnete" Gesundheit

Er sei seit 2021 der persönliche Arzt Trumps, schreibt Bruce Aronwald, der bei der Morristown Medical Group im US-Staat New Jersey als Familienarzt gelistet ist. Zuletzt habe er Trumps Gesundheitszustand im September "umfassend" untersucht, so Aronwald.

Trump soll Gewicht verloren haben

In dem Brief werden weder das Gewicht des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers noch sein Blutdruck oder andere Testergebnisse genannt. Es heißt lediglich, der 77-Jährige habe sein Gewicht reduziert. Darüber hinaus schreibt Aronwald, dass Trump aufgrund seines Interesses an präventiven Untersuchungen "auch in den kommenden Jahren einen gesunden, aktiven Lebensstil pflegen" werde.

