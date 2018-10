Briefbomben-Serie: Trump setzt auf Angriff statt Versöhnung

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Briefbomben-Attentäters Cesar Sayoc (56), der sich als leidenschaftlicher Anhänger Donald Trumps zu erkennen gab, weist der US-Präsident jede ideelle Mitschuld an der Beinahe-Katastrophe zurück.

Während US-Medien darlegen, dass Trumps auf Verunglimpfung und Dämonisierung setzende Rhetorik gegen Andersdenkende und Kritiker für Wutbürger wie Nährlösung in einer Petrischale wirkt und den Präsidenten zur verbalen Abrüstung auffordern, zeigt Trump keine Bereitschaft zur Mäßigung.

Vor Anhängern in North Carolina verurteilte er die insgesamt 14 Sayoc zugeschriebenen Briefbomben an hochrangige Demokraten wie Präsident Obama oder die Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zwar als Terrorakte und konstatierte: „Politische Gewalt darf in Amerika niemals geduldet werden.“