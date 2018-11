Trump, Putin & Co.: Hat das Böse auch sein Gutes?

Durch seine unmenschliche Anti-Drogen-Kampagne wurden Tausende wehrlose Menschen auf der Straße ermordet. Nicht nur dieses Verbrechen, auch verbale Entgleisungen wie Lob für Adolf Hitler haben das Bild des philippinischen Diktators in westlichen Medien geprägt. Die Mehrheit seiner Landsleute aber sieht ihn in anderem Licht. Für sie zählen die groß angelegten Sozialreformen ihres Präsidenten. So hat Duterte ein Gesetz eingeführt, wonach jeder, der weniger als umgerechnet 4200 Euro im Jahr verdient, keine Steuern zahlen muss. Das betrifft auf den Philippinen 83 Prozent der Bevölkerung. Die 0,1 Prozent, die mehr als 130.000 Euro im Jahr verdienen, werden mit 35 Prozent stärker besteuert als zuvor – das Geld, das der Staat dadurch einnimmt, soll in Infrastruktur- und Sozialprojekte fließen. Auch wenn es an diesem Gesetz Schwachpunkte – beispielsweise höhere Steuern auf Benzin, was wiederum die ärmere Bevölkerung belasten könnte – gibt, wird Duterte von mehr als 75 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Ein neues Gesetz räumt den fünf Millionen Muslimen weitgehende Autonomie ein, und soll ihnen zu einer sozialen Gleichstellung mit den mehr als 80 Millionen Katholiken verhelfen. So hat man viele Muslime dazu gebracht, sich anders als früher gegen den islamistischen Terror zu stellen.