Trump-Putin: Auf Twitter tobt Kampf um die Deutungshoheit

Die Nachrichtenseite Vox.com verwies in einem Artikel darauf, wie bemerkenswert niedrig das Weiße Haus die Erwartungen in das Treffen geschraubt hat. Der US-Botschafter in Moskau, Jon Huntsman, sagte etwa im Vorfeld, der Präsident sei am Zug, aber es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass die annektierte Halbinsel Krim, die gewaltigen Zündstoff für die Ukraine und auch die EU birgt, ein Thema zwischen Trump und Putin sein werde.