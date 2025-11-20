Trumps Plan verlangt Kapitulation von Kiew – und birgt einen erneuten Kriegsgrund

Acht Punkte mehr als sein "Friedensplan" für Gaza hat Donald Trumps neuester Vorschlag, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden soll. Der angeblich im Geheimen von der US-Regierung und Moskau ausgehandelte Plan verlangt enorme Zugeständnisse der Ukraine wie Gebietsabtretungen und Abrüstung; für Kiew würde das im Grunde die Kapitulation bedeuten.

Deutschland nennt den Plan "verstörend", in Polen hofft man, dass "nicht dem Opfer Beschränkungen seiner Verteidigungsfähigkeit auferlegt werden, sondern dem Aggressor." Grund zur Sorge bietet auch, dass Russland bei ungünstigen Landgewinnen in Zukunft nicht davor abschrecken würde, die Ukraine erneut anzugreifen.

Was bedeutet der Plan für die besetzten Gebiete?

Die Ukraine soll Gebiete abtreten: Moskau soll die Oblaste Donezk und Luhansk, also den gesamten Donbass, bekommen – obwohl es diesen bisher nicht gänzlich erobern konnte. Die Ukraine kontrolliert laut einer Analyse des Institute for the Study of War immer noch etwa 14,5 Prozent des Gebiets. In den beiden anderen von Russland teilweise besetzten Regionen Cherson und Saporischschja soll die Frontlinie eingefroren werden, Russland soll vorbehaltlich von Verhandlungen einige Gebiete zurückgeben. Welche, das ist den Berichten nicht zu entnehmen.

Russland soll im Donbass keine Truppen stationieren dürfen, Russisch soll in der Ukraine als Staatssprache anerkannt und die von der Kiew verbotene, moskautreue orthodoxe Kirche wieder zugelassen werden.

Was sieht der Plan sonst vor?

Kiew muss sich bereiterklären, die Größe seines Militärs zu halbieren und seine Langstreckenwaffen aufzugeben. Die US-Waffenlieferungen und -Militärhilfen würden eingestellt – im Gegenzug für US-Sicherheitsgarantien. Was genau diese beinhalten, etwa eine Unterstützung bei der Verteidigung gegen einen erneuten Angriff Russlands, ist allerdings unklar. Zuletzt hatte Trump die Europäer dazu gebracht, Kiew militärisch stärker zu unterstützen als es die USA tun (mit rund 95 Milliarden Dollar im Vergleich zu 75 Milliarden Dollar aus Washington), die meisten gelieferten Waffen werden jedoch weiterhin in den USA hergestellt.