Orbán, Fico und Co. hoffen auf Trumps Unterstützung bei Anti-Brüssel-Kurs

"Auch wenn der eine mit den Rechten und der andere mit der europäischen Linken verbunden sein mag, unsere Interessen sind zu mindestens 99 Prozent dieselben." Mit diesen Worten hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sein slowakisches Pendant vor gerade mal einer Woche in Budapest begrüßt; am Dienstag machte Orbán einen Abstecher nach Bratislava – an einem Tag, an dem Robert Fico Rückendeckung gebrauchen konnte.

Seine Regierung musste sich einem Misstrauensvotum stellen. Der Vorwurf: die Slowakei näher an Russland zu rücken und sogar einen EU-Austritt vorzubereiten.

Fico, dessen Partei Teil der sozialdemokratischen EU-Fraktion ist, kritisiert seit jeher Waffenlieferungen an die Ukraine, hat die bilaterale Militärhilfe eingestellt und besuchte Ende vergangenen Jahres Kremlchef Wladimir Putin. Am Wochenende drohte Fico, die Slowakei müsse sich auf "alle möglichen Krisensituationen" vorbereiten, da einige europäische Staatschefs einen Superstaat schaffen wollten, in dem die Souveränitäten der Nationalstaaten erheblich eingeschränkt würden. "Dies kann nicht anders interpretiert werden, als dass die Regierung den Boden bereitet, um die Slowakei aus der EU zu führen", anstatt sich um die hohen Lebenshaltungskosten zu kümmern, so der Oppositionsführer Michal Šimečka.