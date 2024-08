Nicht mit meinem Song, Herr Trump!

Sie alle wollten nicht politisch vereinnahmt werden; manche waren bekennende Demokraten, andere wollten ihre Musik prinzipiell nicht politisiert wissen. Allerdings: Erfolg hatten bei Weitem nicht alle. Um Musikrechte kümmern sich in den USA große Agenturen, Broadcast Music Inc. oder die American Society of Composers; über sie werden „Cease and desist“-Briefe verschickt – also Unterlassungserklärungen. Kommt der Beklagte diesen nicht nach, droht ihm eine Strafzahlung – für Milliardär Trump aber eine Kleinigkeit.

Viele Künstler nutzen daher Social Media, um lautstark klarzustellen: Nicht mit meinem Song. Als Trump kürzlich Céline Dions Titanic-Song „My Heart Will Go On“ spielen ließ, postete die Kanadierin: „Echt jetzt, ausgerechnet dieses Lied?“ – eine Anspielung auf den schlechten Ausgang des Films. Johnny Marr, Gitarrist bei der Kultband The Smiths, wollte „diesem Scheiß“ öffentlich ein Ende machen, wie er schrieb. Trump hatte die Nummer „Please Please Please Let Me Get What I Want“ der Briten verwendet, obwohl die Band wie der Gegenentwurf zu Trump wirkt: Die leidenschaftlichen Establishment-Hasser hätten ihn in den Achtzigern wohl als perfekte Zielscheibe auserkoren.