Giorgia Meloni: Trumps neue Feindin in Europa

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Noch vor wenigen Monaten galt Giorgia Meloni als Trumps engste Verbündete in Europa. Sie war die einzige europäische Regierungschefin, die zu seiner Amtseinführung eingeladen wurde, wurde in konservativen Kreisen als "Trump-Flüsterin" gehandelt und schien für Washington die ideale Ansprechpartnerin auf dem Kontinent zu sein. Nun aber stößt US-Präsident Donald Trump die italienische Ministerpräsidentin öffentlich vom Podest. Als Bittstellerin verspottet So verspottet er sie allen Ernstes als Bittstellerin, weil sie ihm beim G7-Treffen um ein Selfie gebeten hat, unterstellt ihr innenpolitische Motive und macht sie für die Abkühlung der Beziehungen verantwortlich. Der Fall Meloni zeigt einmal mehr, wie schnell selbst vermeintliche Lieblingsverbündete des US-Präsidenten in Ungnade fallen können. Am Samstag dann der nächste Untergriff: Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, Meloni wolle nach dem militärischen Sieg der USA über den Iran wieder die Nähe zu Washington suchen, um ihre sinkenden Umfragewerte zu verbessern. "Nein, danke", schrieb der Präsident.

Trump warf der italienischen Regierung außerdem vor, den USA während des Konflikts mit dem Iran die Nutzung italienischer Start- und Landebahnen verweigert zu haben. Dies habe erhebliche logistische Probleme verursacht, obwohl die USA einen großen Beitrag zur Verteidigung Italiens und anderer NATO-Verbündeter leisteten. Italiens Außenminister sagt aus Protest US-Besuch ab Die herablassenden Bemerkungen Trumps über Meloni hatten in Italien zuletzt für Empörung gesorgt. Trump sagte in einem am Freitag veröffentlichten Telefoninterview mit dem italienischen Fernsehsender La7, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein gemeinsames Foto "angefleht". Die italienische Regierungschefin bezeichnete dies als "frei erfunden". Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte aus Protest einen geplanten Besuch in den USA ab. Von der Brückenbauerin zur Persona non grata Dass ausgerechnet Meloni nun zur Zielscheibe von Trumps Attacken wird, ist bemerkenswert. Kaum eine europäische Politikerin hatte sich in den vergangenen Jahren so erfolgreich als Brückenbauerin zum republikanischen Lager in den USA positioniert. Doch die jüngsten Angriffe verdeutlichen, dass politische Nähe zu Trump oft an Bedingungen geknüpft ist. Wer seinen Kurs nicht vorbehaltlos unterstützt oder nationale Interessen über die Erwartungen Washingtons stellt, riskiert rasch den Verlust seines Wohlwollens.