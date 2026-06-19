Trump über Meloni: "Sie hat mich angefleht"

In einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender La7 sagte Trump, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein gemeinsames Foto gebeten. "Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen", sagte Trump. Er habe dem Wunsch schließlich entsprochen, weil ihm die Regierungschefin leid getan habe.

Zudem äußerte er sich abfällig über die Bedeutung des Gipfels und erklärte, er hätte nicht mit Meloni sprechen müssen. Die Beziehungen zwischen beiden Politikern galten lange als eng. Meloni war als einzige europäische Regierungschefin zu Trumps Amtseinführung eingeladen worden. Zu Spannungen kam es jedoch zuletzt wegen des Konflikts mit dem Iran. Die italienische Regierung verweigerte den USA die Nutzung eines Luftwaffenstützpunkts auf Sizilien für Militäroperationen. Trump warf Italien daraufhin mangelnde Unterstützung vor.

Heftige Kritik an Trumps Worten in Rom

Trumps Worte lösten in Italien heftige Kritik aus. Auch die Opposition sprach Meloni ihre Solidarität aus. Der Senator der oppositionellen Demokratischen Partei (PD), Filippo Sensi, bezeichnete Trumps Aussagen als "inakzeptabel". Niemand könne sich einen derart arroganten Ton gegenüber der Spitze der italienischen Regierung erlauben, schrieb Sensi auf der Plattform X. Zugleich betonte der Politiker die politischen Differenzen zwischen ihm und Meloni sowie ihrer rechten Regierungskoalition. Dies ändere jedoch nichts daran, dass Italien nicht auf diese Weise behandelt werden dürfe, erklärte Sensi.