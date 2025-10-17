"Trumps Kurtisane": Meloni kritisiert Gewerkschaftsboss-Sager

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Gewerkschaftschef Maurizio Landini scharf kritisiert, nachdem dieser sie im Fernsehen als "Kurtisane" von US-Präsident Donald J. Trump bezeichnet hatte. In einem Beitrag auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlichte Meloni die Definition eines Wörterbuchs, wonach eine "Kurtisane" ein "Euphemismus für Prostituierte" sei. "Landini, offenbar geblendet von wachsendem Groll, hat mich im Fernsehen als Kurtisane bezeichnet. Ich denke, die meisten Menschen kennen die gebräuchlichste Bedeutung dieses Wortes. Für diejenigen, die es nicht wissen, poste ich hier die erste Definition, die man bei einer schnellen Internetrecherche findet", schrieb Meloni. Landini ist Chef des größten italienischen Gewerkschaftsverbands, der linken CGIL.

Melonis Partei beklagt "sexistischen Angriff" "Die Linke, die jahrzehntelang über den Respekt gegenüber Frauen gepredigt hat, kritisiert - mangels Argumenten - eine Frau, indem sie sie als Prostituierte bezeichnet", so die Ministerpräsidentin weiter. Rückendeckung erhielt sie dabei von ihrer Partei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens), die Landini, dem einen "sexistischen Angriff" auf Meloni vorwarf. Anlass war ein internationaler Gipfel im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh am Montag, bei dem es um eine Friedenslösung für den Nahen Osten ging. Dort hatte US-Präsident Trump die italienische Regierungschefin - die einzige Frau unter den rund 30 anwesenden Staats- und Regierungschefs - für ihr Aussehen gelobt: "Sie ist eine schöne junge Frau", sagte der 79-Jährige.