Meloni "angewidert": Mann wegen gefakter Nacktfotos festgenommen

Nachdem mehrere italienische Politikerinnen, Schauspielerinnen und Unternehmerinnen eine Porno-Webseite angezeigt haben, auf der manipulierte Fotos von ihnen in Sex-Posen veröffentlicht wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Betreiber der Webseite, ein 45-Jähriger aus Florenz, ist jetzt identifiziert worden, wie die römische Tageszeitung La Repubblica am Dienstag meldete.

Der Mann, seit 2023 Inhaber eines kleinen Unternehmens, gilt als Administrator der Erotik-Webseite. Er wurde in der toskanischen Hauptstadt Florenz vernommen. Ausschlaggebend war eine Anzeige der Bürgermeisterin von Florenz Sara Funaro, selbst eine der vielen Politikerinnen aus dem Mitte-links-Lager, die von der inzwischen abgeschalteten Seite Phica.eu ins Visier genommen worden waren. Der Name der Seite spielt auf ein italienisches Slangwort für die weiblichen Genitalien an.

Eine Sammelklage wurde von der Eheberaterin und Familienanwältin Annamaria Bernardini eingereicht, die erklärte, sie habe wegen der obszönen Webseite bereits Hunderte Beschwerden von Frauen erhalten. Dutzende Anzeigen wurden bereits in Italien wegen unerlaubter Veröffentlichung von privaten Fotos erstattet. Die Webseite ist inzwischen gesperrt worden.

Meloni ist über die Fake-Fotos "angewidert"

Auf der Seite befand sich eine große Sammlung gestohlener Bilder aus Sozialen Netzwerken, die sowohl von unbekannten Frauen als auch von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stammen. Betroffen sind auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni selbst, ihre Schwester Arianna Meloni und Oppositionschefin Elly Schlein. Meloni hatte sich über den Vorfall "angewidert" geäußert.

Die Fotos waren oftmals bearbeitet und mit vulgären Kommentaren versehen. Aufgrund des öffentlichen Drucks kündigte der Administrator der Webseite an, dass er diese schließen werde. Sämtliche obszöne Inhalte wurden entfernt.