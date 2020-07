Trump lässt offen, ob er Wahlniederlage akzeptieren wird

Der "Schnupfen" Corona

Seine geistige Kompetenz versuchte Trump hernach zu untermauern, indem er erklärte, dass die neuerliche Zunahme der Corona-Neuinfektionen in den USA mit der erhöhten Testkapazität korreliere. Ein bekanntes Trump-Mantra der vergangenen Wochen, ähnlich folgender Relativierung: Bei vielen Neuinfizierten handle es sich nur um "junge Leute, die einen Schnupfen haben". 99,7 Prozent aller Corona-Patienten würden "sehr schnell" wieder gesunden, so Trump.

Gesundheitsexperten warnen, dass es auch bei jüngeren Menschen nach einer Corona-Ansteckung ernsthafte Krankheitsverläufe und sogar Todesfälle geben könne.

Laut Johns-Hopkins-University sind bisher mehr als 140.500 Personen in den USA an einer Corona-Infektion gestorben. Ein "Schnupfen" füllt jedenfalls keine Leichenhallen und Krematorien, die in den Bundesstaaten Texas und Arizona derzeit überlastet sind. Pro Tag starben in den vergangenen Wochen etwa 800 bis 1.000 US-Bürger an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.