Trump kündigte höhere Zölle für Einfuhren aus China an

US-Präsident Donald Trump hat im Handelskrieg mit China eine Erhöhung von Einfuhrzöllen von bisher zehn auf 25 Prozent ab kommendem Freitag angekündigt. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen kämen zu langsam voran, schrieb er am Sonntag auf Twitter.

China versuche nachzuverhandeln, dies wolle er nicht zulassen, so Trump weiter. In der vergangenen Woche hatte eine neue Verhandlungsrunde in Peking stattgefunden.