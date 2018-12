Trump mit geschichtlich schrägen Vergleichen

Deutschland gebe nur ein Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung aus, die USA zahlten dagegen 4,3 Prozent für die Verteidigung, und das bei einer viel größeren Wirtschaftsleistung, um Europa zu schützen. "Fairness!", forderte Trump. Das NATO-Ziel ist für alle Mitgliedsländer ein Verteidigungshaushalt von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP).

Die Verteidigungsausgaben der USA dienen allerdings bei weitem nicht alleine zum Schutz Europas. Die US-Streitkräfte unterhalten unter anderem große Stützpunkte in Asien und der Pazifikregion; 28.000 Soldaten sind alleine in Südkorea stationiert, mehr als 30.000 in Japan. Deutschland gehört nach einer Statistik des Pew Research Centers allerdings noch zu den größten US-Truppenstandorten weltweit.