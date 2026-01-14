Irans möglicher Kollaps: Darum warnen ausgerechnet seine Rivalen

Während das iranische Mullah-Regime Berichten zufolge bereits Tausende Protestler getötet hat, die Demonstrationen dennoch weitergehen und laut US-Präsident Donald Trump meint, "Hilfe ist unterwegs", erhält die Islamische Republik Iran ausgerechnet von ihren schärfsten Rivalen Schützenhilfe: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar oder Oman sehen den schiitischen Iran weiter als Rivalen. Trotzdem überwiegt am Golf die Sorge, dass ein Regimekollaps mehr Risiken schafft, als er Probleme löst. Mehrere Golfstaaten warnen Washington vor Eskalation und drängen auf Diplomatie.

Chaos statt "Befreiung": Angst vor Machtkämpfen und Zerfall Ein Sturz könnte Iran nicht automatisch moderater machen. Befürchtet werden Machtkämpfe, Fragmentierung oder eine weitere Verhärtung durch die Revolutionsgarden (IRGC). Ein Iran im Ausnahmezustand wäre schwerer abzuschrecken – und könnte außenpolitisch eskalieren, um innenpolitisch zu überleben.

Separatismus als Brandbeschleuniger? Zudem bereiten die separatistischen Bewegungen im Iran Beobachtern Sorgen: Im Westen erheben sich die Kurden, solidarisieren sich auch mit der "Hauptbewegung", aber ob das im Falle eines Regimesturzes so wäre, ist unklar. Ebenso die Belutschen im Südosten an der afghanischen und pakistanischen Grenze. Dazu kommen die Azeris im Nordwesten: Im Iran leben mehr Azeris als in Aserbaidschan, nicht selten pochen sie auf mehr Selbstbestimmung. Und schließlich existieren im ölreichen Südwesten arabisch-nationalistische Strömungen.

Vergeltung träfe zuerst die Golfküste Teheran verfügt über Raketen, Drohnen und Partnergruppen. Schon begrenzte Angriffe auf Energieanlagen oder Schifffahrt hätten Wirkung auf Märkte und Versicherungen. Für Saudi-Arabien und die Emirate, die Milliarden in Diversifizierung und "Vision"-Projekte stecken, wäre ein Sicherheits-Schock Gift für Investoren.

Straße von Hormus: Die Achillesferse der Region Ein erheblicher Teil der Öl- und LNG-Exporte der Region muss durch die Straße von Hormus. Schon die Aussicht auf Störungen verteuert Transport und drückt auf Staatshaushalte. Ein Regimekollaps, Kämpfe an der Küste oder eine Eskalation auf See wären ein direkter Schlag gegen die Exportadern der Golfstaaten.

US-Stützpunkte und die Angst vor direkter Eskalation Die Monarchien beherbergen außerdem US-Stützpunkte; Teheran warnte wiederholt, die Nutzung von Basen oder Lufträumen für Angriffe werde beantwortet. Deshalb betonen viele Golfstaaten Neutralität und wollen die Krise von ihrem Territorium fernhalten.

Innenpolitische Ansteckungsgefahr Bahrain (50 Prozent Schiiten) und Saudi-Arabiens Ostprovinz gelten als sensibel für sektiererische Spannungen. Ein revolutionärer Umbruch in Iran könnte Polarisierung verstärken; auch Flüchtlingsbewegungen und Schmuggel würden zunehmen.

Deeskalation ist Politik – und Geschäft Seit der von China vermittelten saudisch-iranischen Annäherung 2023 und der wirtschaftlichen Wiederannäherung der Emirate an Teheran (Dubai als Handelsdrehscheibe) haben die Golfstaaten mehr zu verlieren. Katar und Oman setzen zudem traditionell auf Vermittlung zwischen Teheran und Washington.