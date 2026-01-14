Ausland

Irans möglicher Kollaps: Darum warnen ausgerechnet seine Rivalen

Ein Mann trägt eine grüne Rakete vor einem Banner mit zerrissenen Flaggen der USA und Israels.
Trotz Rivalität setzen Saudi-Arabien & Co. auf Deeskalation – aus Angst vor Chaos, Krieg und Markt-Schocks.
Von Armin Arbeiter
14.01.26, 11:11

Während das iranische Mullah-Regime Berichten zufolge bereits Tausende Protestler getötet hat, die Demonstrationen dennoch weitergehen und laut US-Präsident Donald Trump meint, "Hilfe ist unterwegs", erhält die Islamische Republik Iran ausgerechnet von ihren schärfsten Rivalen Schützenhilfe: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar oder Oman sehen den schiitischen Iran weiter als Rivalen. Trotzdem überwiegt am Golf die Sorge, dass ein Regimekollaps mehr Risiken schafft, als er Probleme löst. Mehrere Golfstaaten warnen Washington vor Eskalation und drängen auf Diplomatie.

Auch im Iran geht es ums Öl

Chaos statt "Befreiung": Angst vor Machtkämpfen und Zerfall

Ein Sturz könnte Iran nicht automatisch moderater machen. Befürchtet werden Machtkämpfe, Fragmentierung oder eine weitere Verhärtung durch die Revolutionsgarden (IRGC). Ein Iran im Ausnahmezustand wäre schwerer abzuschrecken – und könnte außenpolitisch eskalieren, um innenpolitisch zu überleben.

EU-Parlament will Irans Revolutionsgarden auf EU-Terrorliste sehen

Separatismus als Brandbeschleuniger?

Zudem bereiten die separatistischen Bewegungen im Iran Beobachtern Sorgen: Im Westen erheben sich die Kurden, solidarisieren sich auch mit der "Hauptbewegung", aber ob das im Falle eines Regimesturzes so wäre, ist unklar. Ebenso die Belutschen im Südosten an der afghanischen und pakistanischen Grenze. Dazu kommen die Azeris im Nordwesten: Im Iran leben mehr Azeris als in Aserbaidschan, nicht selten pochen sie auf mehr Selbstbestimmung. Und schließlich existieren im ölreichen Südwesten arabisch-nationalistische Strömungen.

Vergeltung träfe zuerst die Golfküste

Teheran verfügt über Raketen, Drohnen und Partnergruppen. Schon begrenzte Angriffe auf Energieanlagen oder Schifffahrt hätten Wirkung auf Märkte und Versicherungen. Für Saudi-Arabien und die Emirate, die Milliarden in Diversifizierung und "Vision"-Projekte stecken, wäre ein Sicherheits-Schock Gift für Investoren.

Vereinigte Arabische Emirate: Das Möchtegern-Sparta des Nahen Ostens

Straße von Hormus: Die Achillesferse der Region

Ein erheblicher Teil der Öl- und LNG-Exporte der Region muss durch die Straße von Hormus. Schon die Aussicht auf Störungen verteuert Transport und drückt auf Staatshaushalte. Ein Regimekollaps, Kämpfe an der Küste oder eine Eskalation auf See wären ein direkter Schlag gegen die Exportadern der Golfstaaten.

Geht der Krieg im Iran weiter? 4 Szenarien für die Straße von Hormus

US-Stützpunkte und die Angst vor direkter Eskalation

Die Monarchien beherbergen außerdem US-Stützpunkte; Teheran warnte wiederholt, die Nutzung von Basen oder Lufträumen für Angriffe werde beantwortet. Deshalb betonen viele Golfstaaten Neutralität und wollen die Krise von ihrem Territorium fernhalten.

Innenpolitische Ansteckungsgefahr

Bahrain (50 Prozent Schiiten) und Saudi-Arabiens Ostprovinz gelten als sensibel für sektiererische Spannungen. Ein revolutionärer Umbruch in Iran könnte Polarisierung verstärken; auch Flüchtlingsbewegungen und Schmuggel würden zunehmen.

Saudi-Arabien lockert sein strenges Alkoholverbot

Deeskalation ist Politik – und Geschäft

Seit der von China vermittelten saudisch-iranischen Annäherung 2023 und der wirtschaftlichen Wiederannäherung der Emirate an Teheran (Dubai als Handelsdrehscheibe) haben die Golfstaaten mehr zu verlieren. Katar und Oman setzen zudem traditionell auf Vermittlung zwischen Teheran und Washington.

Milliardeninteressen statt Schlachtfeld

Strategisch haben viele Golfstaaten umgesteuert: Nach Eskalationen der letzten Jahre setzen sie stärker auf Deeskalation und Vermittlung – auch weil sie nicht zum Schlachtfeld zwischen Israel und dem Iran werden wollen. Abu Dhabi und Dubai haben zudem handfeste Handelsinteressen: 2024 tagte eine gemeinsame Wirtschaftskommission mit Iran erstmals seit zehn Jahren; der Warenverkehr liegt im zweistelligen Milliardenbereich.

