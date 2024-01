Saudi-Arabien lockert sein strenges Alkoholverbot

Nach einem landesweiten Alkoholverbot über Jahrzehnte will Saudi-Arabien den öffentlichen Verkauf von Alkohol an „nicht-muslimische Diplomaten“ laut einem Medienbericht künftig erlauben. Dafür werde ein neues Geschäft im Diplomatenviertel der Hauptstadt Riad öffnen, berichtete die Financial Times, die Leitlinien für das neue Geschäft einsehen konnte, am Donnerstag.

Nur registrierte und nicht-muslimische Diplomaten sollen demnach Zugang bekommen. Pro Monat soll ihnen der Kauf von 40 Litern Spirituosen, 80 Litern Wein oder 240 Litern Bier erlaubt sein.

