Trump in Großbritannien: Die Anti-Europa-Tour des Mr. Brexit

Als wäre das noch nicht genug an Provokation, setzte Trump auch noch ein dickes Lob für den soeben im Streit mit May abgegangenen Außenminister Boris Johnson drauf: Dieser wäre ein „großartiger Premierminister“. Am Tag darauf beklagte sich der US-Präsident, von der Zeitung missverstanden worden zu sein: „Fake news“.

Was Trump mit Johnson vor allem verbindet, ist sein überzeugtes Eintreten für einen „harten Brexit“, also einen EU-Austritt, bei dem das Königreich tatsächlich alle Brücken nach Europa abbricht. Für die britische Wirtschaft, die in diesem Fall mit schweren Einbußen rechnet, ein Albtraumszenario. Das Konzept der Premierministerin – diese Woche in einem Weißbuch an die Brüsseler Verhandler übergeben – sieht dagegen eine enge wirtschaftliche Bindung an Europa vor, inklusive weitreichender Freihandelsabkommen und Anpassung von Zöllen. Vor allem die Warenströme für die eng mit dem Rest der EU verzahnte Industrie sollen nicht unterbrochen werden, der Finanzplatz London soll weiterhin Brückenkopf für europäische Banken und Versicherungen sein.

Egal, wie das Tauziehen mit den vorerst skeptischen EU-Behörden ausgeht, May will Großbritannien auf alle Fälle in einen gemäßigten Brexit steuern.

Trump dagegen hat schon im Wahlkampf klar gemacht, dass er Großbritannien lieber als transatlantischen Partner der USA sieht als als europäisches Land. Schon damals bezeichnete sich der Unternehmer selbst als „Mister Brexit“ und lud Nigel Farage, den damaligen Chef der offen EU-feindlichen UKIP-Partei, zu einer Wahlkampfveranstaltung ein.