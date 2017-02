Trump in Erklärungsnot

Nach dem Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters von Donald Trump nehmen die Demokraten den US-Präsidenten selbst ins Visier: Hat Ex-General Michael Flynn bei seinen Kontakten mit Moskau auf eigene Faust oder mit Wissen oder gar im Auftrag Trumps gehandelt? Das wollen mehrere Kongress-Ausschüsse untersuchen. Die Regierung Trump gerät damit keine vier Wochen nach Amtsantritt in ihre erste Krise.

Flynn hatte am 29. Dezember mit dem russischen Botschafter in Washington telefoniert. Anders als von dem 58-Jährigen behauptet, ging es dabei um die am gleichen Tag vom noch amtierenden US-Präsidenten Obama gegen Russland verhängten Sanktionen. Flynn soll seinem Gegenüber Entgegenkommen signalisiert haben, sobald Trump im Amt wäre.

Nach einem speziellen Gesetz ("Logan Act") war Flynns Intervention strafbar, weil sie die Autorität der damals amtierenden Regierung untergrub. Flynn bestritt ein Fehlverhalten hartnäckig. Vize-Präsident Mike Pence stellte sich im TV als Kronzeuge vor ihn. Vergangene Woche wurden aber die tatsächlichen Gesprächsinhalte bekannt, beglaubigt durch Offizielle aus dem Geheimdienste-Apparat.

Flynn ruderte zurück. Er könne nicht ausschließen, dass die Sanktionen doch zur Sprache gekommen seien. "Pence stand plötzlich als Idiot da", sagen Regierungs-mitarbeiter. Bis Montagabend hielt Trump seine schützende Hand über Flynn. Die Vorstellung, den oppositionellen Demokraten und den von ihm verachteten Medien Flynns Kopf zu liefern, war ihm ein Graus.

Dann aber berichtete die Washington Post, dass die ehemalige Vize-Justizministerin Sally Yates das Trump-Team bereits vor der Amtseinführung im Jänner detailliert darüber informiert habe, dass Flynn über seine Gespräche mit Moskau nicht die Wahrheit gesagt und sich möglicherweise erpressbar gemacht habe. Yates bezog sich auf NSA-Abhörprotokolle.

Flynn zog die Notbremse und trat im Einvernehmen mit Trump zurück. Leider habe er "wegen der hohen Geschwindigkeit der Ereignisse unbeabsichtigt" unvollständig über seine Telefongespräche mit dem russischen Botschafter informiert, heißt es in seinem Rücktrittsschreiben.

Wer ist noch verstrickt?

Mit dem Abgang Flynns ist die Affäre nicht vorbei. "Wenn die Trump-Truppe bereits seit Jänner wusste, dass der General über seine Russland-Connection gelogen hatte und womöglich ein Sicherheitsrisiko war, warum hat Trump dann nicht früher gehandelt?", fragt stellvertretend der Abgeordnete Adam Schiff. Trump hatte seit Monaten dafür geworben, die Beziehungen zu Moskau und insbesondere zu Präsident Putin zu revitalisieren. Selbst als die Beweislast amerikanischer Geheimdienste für russische Hacker-Angriffe in den US-Wahlkampf erdrückend groß wurde, nahm Trump den Kreml in Schutz.

Flynns Geheim-Diplomatie mit Moskau sei nur denkbar, sagen Russland-Experten von Denkfabriken in Washington, "weil Trump dazu seinen Segen gegeben hat". Es sei auch nicht auszuschließen, dass weitere Regierungsmitglieder Trumps in die Russland-Affäre verstrickt seien, schreiben US-Medien. "Wer außer Flynn ist noch erpressbar?"