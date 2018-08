Impeachment: Das I-Wort und das "arme Land"

Kaum stecken die ehemaligen Donald Trump-Getreuen Paul Manafort und Michael Cohen im juristischen Würgegriff, da macht in Washington wieder das I-Wort die Runde. I wie „Impeachment“ (Amtsenthebungsverfahren). Mehr noch: Die in der US-Geschichte noch nie erfolgreich gezogene Option der parlamentarisch erzwungenen Entfernung des Präsidenten aus dem Amt wird zum heißen Eisen vor den Kongresswahlen in zehn Wochen.

Obwohl: Bei den Parteien herrscht irgendwie verkehrte Welt. Die demokratische Führung um Nancy Pelosi und Chuck Schumer tritt auf die Bremse. Beide wissen, dass ein Amtsenthebungsverfahren ein zweischneidiges Schwert ist. Die Republikaner dagegen nutzen das laute Gegrummel um einen vorzeitigen Rauswurf Trumps zur Mobilisierung. Sie wollen den Wahlgang am 6. November zur Volksabstimmung über die umstrittene „America First-Politik“ des Präsidenten machen, der in seinem Haus-TV-Sender Fox News bereits die Apokalypse verkündete: „Wenn ich je des Amtes enthoben werden sollte, würde der Markt zusammenbrechen“, sagte Trump gestern, „ich denke, alle wären dann sehr arm“.