Wollte Steuern sparen: Trump droht jetzt hohe Nachzahlung

Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump droht laut einem Medienbericht möglicherweise eine Steuernachzahlung in der Höhe von 100 Millionen Dollar (92,77 Mio. Euro).

Wie die New York Times in Zusammenarbeit mit der Investigativ-Plattform ProPublica berichtete, soll er einen Verlust bei einem Bauprojekt in Chicago doppelt geltend gemacht haben, um auf diese Weise Steuern zu sparen.