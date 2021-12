"Kindermörder"

Weit ärgerlicher könnte für Trump allerdings werden, was in in Amerikas ländlichen, konservativen Regionen bei einigen dort populären Radio-Talkmastern über ihn erzählt wird. Der Name Trump werde künftig mit »dem reinen Teufel« in Verbindung gebracht werden, wetterte der rechtsradikale Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der bislang mit Trump durch dick und dünn gegangen ist und auch den Sturm aufs Kapitol in Washington vehement verteidigt.

Trump müsse aufpassen, dass er nicht als "Joseph Mengele 2.0 in die Geschichte eingeht". Jones fordert Trump zum Umdenken auf, sonst werde er für immer als "Monster" und "Kindermörder" in Erinnerung bleiben.