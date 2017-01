Ein neues Stück aus der Serie: Donald Trump macht bilaterale Politik via Twitter. Der US-Präsident hat dem mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto nahegelegt, das geplante Treffen mit ihm zu streichen. Wenn Mexiko nicht bereit sei, die dringend benötigte Mauer zwischen beiden Staaten zu finanzieren, dann sollte er auf das Treffen verzichten, schrieb Trump am Donnerstag per Twitter. Der Besuch Pena Nietos in den USA ist für Dienstag geplant. Er hat erklärt, Mexiko werde für die Mauer nicht bezahlen.

Trump erklärte weiter, die USA hätten ein 60-Milliarden-Dollar-Defizit im Handel mit Mexiko. Das Freihandelsabkommen Nafta sei von Anfang an einseitig gewesen. Die USA hätten in großer Zahl Firmen und Jobs verloren.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Ex-Präsident twittert über "Fucking Wall"

Für Aufsehen auf Twitter sorgte zuletzt auch Mexikos Ex-Präsident Vicente Fox: Er twitterte am Mittwoch, an Trumps Sprecher Sean Spicer gerichtet: "Ich habe es schon Donald Trump gesagt, ich sage es auch Ihnen: Mexiko wird nicht für diese Scheißmauer bezahlen." Der Hashtag #FuckingWall wurde darauf hin zu einem Twitter-Trend. Fox, der von 2000 bis 2006 Präsident Mexikos war, hatte schon mehrmals ähnlich explizite Worte verwendet.

Sean Spicer, I've said this to @realDonaldTrump and now I'll tell you: Mexico is not going to pay for that fucking wall. #FuckingWall — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 25. Januar 2017

Trump hat seine Wahlkampagne im Juni 2015 bereits mit dem Versprechen gestartet, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen. Teile der mexikanischen Einwanderer bezeichnete er zudem als "Verbrecher" und "Vergewaltiger". Die Forderung zog viel Interesse auf sich, bei vielen Wahlveranstaltungen Trumps skandierte die Menge: "Build That Wall!" (Baut diese Mauer!)