Trump droht Mexiko mit Zöllen

Die Mauer gehe tief in den Boden, um Tunnelgrabungen zu verhindern, erläuterte Trump. Durch das Hitze absorbierende Material oben auf der Barriere sei sie zu heiß, um sie anzufassen. "Man kann ein Ei auf der Mauer braten", sagte Trump vor Journalisten. "Aber man kann nicht hinüberklettern." Er erwarte, dass bis Ende nächsten Jahres 800 Kilometer neuen Grenzzaunes errichtet würden. Trump befindet sich auf Wahlkampftour in Kalifornien und New Mexico und will seine Unterstützer davon überzeugen, dass er sein Versprechen, eine Grenzmauer zu Mexiko zu bauen, auch einhält.