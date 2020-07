Trump bleibt unversöhnlich: "Sie wollen uns zum Schweigen bringen"

US-Präsident Donald Trump hat seine Ansprache zum Unabhängigkeitstag genutzt, um Stimmung gegen die landesweite Protestbewegung gegen Rassismus zu machen. Es sei eine "gnadenlose Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte" im Gange, sagte er am Nationaldenkmal am Mount Rushmore im US-Bundesstaat South Dakota vor Tausenden Zuschauern.

Der Unabhängigkeitstag am 4. Juli steht heuer unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und der landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd.

Obwohl die Zahl der Infektionen weiter steigt, ließ Trump die Krise weitgehend außer Acht. Die Corona-Pandemie würde er am liebsten für beendet erklären. Nur zu Beginn der Rede sprach er „das Virus“ an, aber nicht die mehr als 50.000 Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen jeweils binnen 24 Stunden verzeichnet wurden.