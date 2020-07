Freundin von Trump Junior positiv auf Covid-19 getestet

Die Freundin und Lebensgefährtin von Donald Trumps ältestem Sohn, Donald Trump Junior, ist positiv auf Covid-19 getestet worden, melden US-Medien. Die 51-jährige Kimberly Guilfoyle gehört damit zum engsten Familienkreis des US-Präsidenten.

Und nicht nur das: Die frühere Moderatorin beim US-Sender Fox-News ist eine wichtige Wahlkampfmanagerin für Trump, bei seinen öffentlichen Auftritten reist sie fast immer mit ihm.

So auch dieses Mal. Bei seinem Wahlkampfevent in South Dakota war sie mit im Team, zog sich aber sofort zurück, nachdem sie ihre Testergenisse erfahren hatte. Nach Medienberichten soll Guilfoyle keine Smyptome gezeigt haben.

Auch der US-Präsident wurde sofort erneut getestet - die Ergebnisse fielen negativ aus.

Trump würde die Corona-Pandemie indessen am liebsten für beendet erklären - wie bei seiner Rede am Mount Rushmore deutlich wurde. Zu Beginn sprach er „das Virus“ an, aber nicht die mehr als 50.000 Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen jeweils binnen 24 Stunden verzeichnet werden.