Immer mehr Corona-Fälle im Umfeld von Trump und Pence

Nach einem Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump ist nun auch eine Pressesprecherin aus dem Team von Vizepräsident Mike Pence mit dem Coronavirus infiziert.

Der Präsident selbst rückte zur Beruhigung aus: Es gebe in der Regierungszentrale strenge Sicherheitsvorkehrungen, ließ er die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, am Freitag versichern. Trump sagte, es handle sich bei der Infizierten um die Pressesprecherin „ Katie“, die in Kontakt mit dem Vizepräsidenten gewesen sei. US-Medienberichten zufolge ist das Pences Sprecherin Katie Miller, die mit Trumps engem Berater Stephen Miller verheiratet ist.