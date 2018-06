Trump bezeichnet Trudeau als Simulant

In einer Reihe von Tweets bekräftigte Trump am Montag auch seine Kritik an den EU-Staaten. "Die Europäische Union hatte einen 151 Milliarden Dollar Überschuss - sollte viel mehr für das Militär zahlen!", schrieb er. "Wir schützen Europa (was gut ist) mit großem finanziellen Verlust, und werden dann auf unfaire Weise in Handelsfragen ausgenommen. Die Veränderung kommt!" Und weiter: "Deutschland zahlt ein Prozent (langsam) seines BIP in Richtung NATO, während wir vier Prozent eines viel größeren BIP zahlen. Glaubt irgend jemand, dass das Sinn ergibt?"