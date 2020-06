Trump bezeichnet sich als Lebensschützer und unterstützt Todesstrafe

US-Präsident Donald Trump hat sich laut Kathpress in einem Interview mit dem katholischen Sender EWTN als "Lebensschützer" bezeichnet. "Ich bin für das Leben, die Demokraten nicht", sagte Trump am Montag (Ortszeit). Der Präsident hält seinem Herausforderer Joe Biden vor, er werde im Weißen Haus eine Abtreibungsagenda verfolgen. Gleichzeitig bekräftigte Trump seine Unterstützung für die Todesstrafe.

"Ich bin total für die Todesstrafe für abscheuliche Verbrechen, okay. So ist es." Ausdrücklich bestritt Trump, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping grünes Licht für die Internierung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungs-Lagern gegeben zu haben. Das schreibt der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton in seinem Besteller "Der Raum, in dem es geschah". Das Buch sei "eine totale Lüge", so der Präsident.