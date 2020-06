Podcast: Ist Trump im Herbst Geschichte?

Ein neues Buch von Ex-Sicherheitsberater John Bolton bringt Donald Trump in Bedrängnis. Der ehemalige enge Trump-Vertraute lässt kein gutes Haar an der Führung des US-Präsidenten und deckt einige Ungereimtheiten der Präsidentschaft auf. Gleichzeitig steigen die Corona-Zahlen in den USA weiter. Und via TikTok proben die Jungen den Aufstand. Wird Trump also im Herbst gegen Herausforderer Joe Biden unterliegen? Moderator Elias Natmessnig hat den Politikwissenschafter und USA-Experten Reinhard Heinisch dazu befragt. Und wir haben einen Lokalaugenschein aus Nordrhein-Westfalen, wo nach dem Ausbruch von Corona in der Fleischfabrik von Tönnies der Lockdown droht.

