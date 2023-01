Trump bettelt republikanische Rebellen vergeblich an: McCarthy im vierten Anlauf gescheitert

Diesmal sollte es mit Donald Trumps Hilfe gelingen. Nach der verheerenden Zurückweisung durch zahlreiche Abgeordnete aus den eigenen republikanischen Reihen unternahm Kevin McCarthy am Mittwochabend einen zweiten Anlauf, um Sprecher des Repräsentantenhauses in Washington zu werden. Bisher ohne Erfolg. Auch im vierten Wahlgang verfehlte er die nötige Mehrheit.

Zuvor hatten rund 20 extrem rechts angesiedelte Konservative dem 57-Jährigen den Sprung auf den Sessel, der im institutionellen Gefüge der USA hinter Präsident und Vizepräsidentin der Nr. 3 im Staate zusteht, in drei Wahlgängen verweigert. Ein seit 100 Jahren einmaliger Vorgang. Und Ausdruck heftigster Grabenkämpfe in der „Grand Old Party” (GOP), die bei den „midterms" im November im Ringen mit den Demokraten ein knappes Mandat von 222 zu 212-Stimmen bekam.



Anstatt aber wie vollmundig versprochen, von Tag eins an die Regierung von Joe Biden mit Untersuchungs-Ausschüssen zu jagen und Fehlverhalten aufzudecken, ergeht sich die Partei „in Selbstbeschäftigung und Selbstzerstörung”, wie US-Kommentatoren schreiben.