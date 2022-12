Trump hatte laut US-Medien während Amtszeit Bankkonto in China

Immer mehr Details zu den Finanzen von Donald Trump werden nach der Veröffentlichung der Steuererklärungen des Ex-US-Präsidenten bekannt. Trump hatte demnach auch während seiner Amtszeit noch ein geschäftliches Bankkonto in China, wie mehrere US-Medien, darunter der Sender CNN, am Freitag (Ortszeit) nach Durchsicht von Tausenden Seiten an Steuerunterlagen berichteten. In den Dokumenten habe Trump unter anderem für die Jahre 2015 bis 2017 ein Bankkonto in China gemeldet.

In einer Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf 2020 hatte Trump dagegen angegeben, das Konto in China sei bereits 2015 geschlossen worden. Trump war Anfang 2017 ins Weiße Haus eingezogen.