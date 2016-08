Trump auf Blitzbesuch bei mexikanischem Präsidenten

Am Dienstag Abend gab der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump überraschend bekannt, dass er am Mittwoch nach Mexiko City reisen wird, um Staatspräsident Enrique Peña Nieto eine Besuch abzustatten. Der mexikanische Präsident hat die beiden US-Präsidentschaftskandidaten am vergangenen Freitag eingeladen. Trump bestätigte via Twitter, dass er die Einladung annehme. "Ich habe die Einladung von Enrique Peña Nieta angenommen und freue mich sehr, ihn zu sehen", twitterte Trump. Auch die mexikanische Staatskanzlei bestätigte das Treffen am Mittwoch per Twitter.

Am Mittwoch Morgen ist Trump auf einem Fundraising Meeting in Kalifornien, am Abend wird er in Phoenix, Arizona, eine große Rede über Immigration halten. Dazwischen jettet er nach Mexiko City.

"Vergewaltiger" und "Kriminelle"

Der Besuch kommt durchaus überraschend. Der grobe Milliardär hat in Mexiko einiges gut zu machen. Trump hatte Einwanderer aus Mexiko "Illegale", "Vergewaltiger" und "Kriminelle" gennant. Außerdem hatte er angekündigt, als Präsident zu Mexiko eine Mauer bauen zu wollen und die Rechnung an Mexiko zu schicken. Mehrfach hat Trump angekündigt, die Freihandelszone Nafta mit Mexiko und Kanada aufzukündigen. Das hat für Mexikos Wirtschaft Alarm ausgelöst.

Schlechte Umfragewerte vor TV-Duellen

Trumps Reise hat insofern Bedeutung für den Wahlkampf, als der Milliardär wegen seines wenig präsidenziellen Verhaltens in den Umfragen in Rückstand geriet. Sollte er seine Tonlage bzw. sein Verhalten gegenüber dem Nachbarland ändern, könnte dies Einfluss auf den Wahlkampf haben. Dieser kommt mit den beginnenden TV-Konfrontationen Ende September in die heiße Phase. Die Wahl ist am 8. November.