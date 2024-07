Trump-Attentat: Schütze erkundete Veranstaltungsort mit Drohne

Der Trump-Attentäter hat laut einem Bericht des "Wall Street Journal" kurz vor der Tat den Veranstaltungsort mit einer Drohne erkunden können.

Er sei in der Lage gewesen, am 13. Juli, nur wenige Stunden vor dem Angriff auf Ex-Präsident Donald Trump, Luftaufnahmen des Messegeländes in Butler im US-Staat Pennsylvania zu machen, berichtete die Zeitung am Freitag (Ortszeit). Sie berief sich auf Beamte der Strafverfolgungsbehörden, die mit der Angelegenheit vertraut waren.