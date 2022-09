Trotz Waffenruhe: Wieder Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan

Gut eine Woche nach der von Russland vermittelten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan wird an der Grenze der beiden Ex-Sowjetrepubliken wieder geschossen. Die Regierungen in Jerewan und Baku beschuldigten einander am Freitag, dass das jeweils andere Militär zuerst das Feuer eröffnet habe. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hatte dem Nachbarstaat zuvor bei der UNO-Generaldebatte "unsägliche Gräueltaten" vorgeworfen.

Es gebe "Beweise für Folterungen, Verstümmelungen gefangen genommener oder bereits getöteter Soldaten sowie für Misshandlungen Kriegsgefangener", sagte Paschinjan am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Rede vor den Vereinten Nationen. Der Körper einer armenischen Soldatin sei "von aserbaidschanischen Soldaten verstümmelt und auf Video aufgenommen" worden.

Solche "unsäglichen Gräueltaten" seien die "direkte Folge einer jahrzehntelangen Politik der aserbaidschanischen Führung, die der Gesellschaft im Land Hass auf Armenier einpflanzt", sagte Paschinjan.