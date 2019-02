Armenien: Zwischen Stagnation und Aufbruch

In der Hauptstadt Erewan hat Arbeits- und Sozialministerin Zaruhi Batoyan gerade eben ihr Amt angetreten nach der Revolution im Vorjahr und den darauffolgenden Wahlen. Die neue Regierung kann dabei auf eine breite Mehrheit zählen. 70 Prozent der Wähler haben für das Bündnis “Mein Schritt“ unter dem charismatischen Premier Pashinjan gestimmt. Die Erwartungen an die neue Führung im Land sind allgemein extrem hoch. Angetreten ist diese mit dem Versprechen, mit Korruption und Vetternwirtschaft aufzuräumen. Und was Batoyan dabei vor hat, ist nicht weniger als ein Totalumbau. Zunächst will sie die Bürger mehr in Entscheidungsprozesse einbinden – durchaus als Überlebensstrategie. Denn, so sagt die Ministerin beim Besuch einer Caritas-delegation: „Bürger die Eingebunden sind, sind informiert und informierte Menschen haben realistische Erwartungen.“

Das Kernproblem Armeniens, wie Batoyan sagt: Der Mangel an Investitionen und damit Arbeitsplätzen. Und das hat schwerwiegende soziale Folgen: Schattenwirtschaft, Armut, Perspektivlosigkeit, Arbeitsmigration und in Folge zerrüttete Familien. Die Ziele der Ministerin sind ambitioniert: Bis 2021 will sie eine kostenlose staatliche Krankenversicherung für Allerärmsten einrichten, die Administration effizienter gestalten, die Zivilgesellschaft mehr einbinden, das System an Sozialleistungen umkrempeln und den Bildungsbereich auf den Arbeitsmarkt ausrichten. Dabei ist ihr aber durchaus klar: Dazu braucht es internationale Hilfe und vor allem Geld.