Tripolis: Radikale Islamisten verteidigen Regierung

Süden: IS ist wieder erwacht

Ein Großteil der aktuell nach Tripolis zugereisten Islamisten kommt nicht aus Syrien, sondern aus nordafrikanischen Staaten: legal, zivil, über den Luftweg. Zudem erhalte Sarraj Waffenlieferungen über eine "Firma, die den iranischen Revolutionsgarden nahe steht. Sie werden überraschender Weise über Bulgarien nach Misrata gebracht", so Pusztai. Luftlieferungen aus Katar und der Türkei gebe es ebenfalls. Gleichzeitig erhält das LNA Lieferungen von seinen Bündnispartnern Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dass Islamisten Sarraj unterstützen, ist grundsätzlich nichts Neues. Die "Al-Faruk-Brigaden", die Misrata kontrollieren, unterstützen den Premier. "Sie waren auch ein wichtiger Geburtshelfer des Islamischen Staates im Raum Sirte", erklärt Pustzai. Die LNA hat den IS eigentlich tief in den Süden Libyens zurückgedrängt. Parallel zu den Islamisten in Tripolis, hat der IS nun im Süden eine Offensive auf Haftars Gruppen gestartet.

Das Paradoxe an der Situation: Der international anerkannte Präsident Sarraj kann sich nur noch mit der Hilfe von berüchtigten Islamisten an der Macht halten. Haftar, der faktisch den Großteil Libyens sowie die relevanten Erdöl- und Erdgasfelder kontrolliert, wird von Saudi-Arabien und Teilen des Westens gegen Sarraj und die Islamisten unterstützt.