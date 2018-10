"Tragisches Beispiel": Wird Brexit doch "hart" und schmerzhaft?

Karas: Brexit löst "kein einziges Problem"

Scharfe Kritik am Verhalten der britischen Regierung übten am Montag die Delegationsleiter der ÖVP und der SPÖ im Europaparlament. Othmar Karas ( ÖVP) sagte, der Brexit sei ein "tragisches Beispiel, wie man mit Lügen Abstimmungen gewinnen kann, aber kein einziges Problem der Bevölkerung löst und ein ganzes Land ins Chaos stürzt". Evelyn Regner kritisierte, dass die Hardliner der britischen Tories und der Koalitionspartner die britische Premierministerin Theresa May weiter vor sich hertreiben würden.

Nordirische DUP rechnet mit chaotischem Brexit

Der größte Knackpunkt ist mittlerweile die Grenze zwischen (dem EU-Land) Irland und Nordirland, das zu Großbritannien gehört. Um eine innerirische Grenze zu vermeiden, könnte Nordirland für einen befristeten Zeitraum im europäischen Binnenmarkt bleiben. Der Rest des Königreichs könnte in einer Zollunion mit der EU verbunden sein.

Aber: Die nordirische Partei DUP stemmte sich am Samstag gegen diese Grenzlösung. Die DUP ging am Montag nach der Unterbrechung der Brexit-Verhandlungen von einem Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag aus. Ein solches No-Deal-Szenario würde nach Einschätzung von Politikern und Experten chaotisch verlaufen.

May gibt Erklärung ab

May machte unterdessen eine ungewöhnliche Ankündigung. Sie will das Parlament in London noch am Montag über den Stand der Verhandlungen informieren. May tritt gegen 16.30 Uhr vor die Abgeordneten.