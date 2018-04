Tote am Golan: Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegenüber den Salzburger Nachrichten (SN) hatte ein ehemaliger UNO-Soldat, der am Golan Dienst versehen hatte, am Wochenende seine Kameraden in Schutz genommen. Die Blauhelme hätten nur auf Befehl gehandelt, und der sei eindeutig gewesen. "Das haben mir die Kameraden nachher noch erzählt. Der Befehl lautete: nicht einmischen." Schließlich hätten sich die Österreicher auf den Golanhöhen neutral verhalten müssen. Der Ex-Soldat gab außerdem zu bedenken, dass sich die Österreicher andernfalls selbst in Gefahr gebracht hätten. Aufgrund der Ausrüstung hätten sie keine Chance gegen die schwer bewaffneten Rebellen gehabt. "Die Österreicher hatten keine kugelsicheren Westen und jeder nur 30 Schuss Munition. Wir waren nicht dort, um zu kämpfen", kommentierte der ehemalige UNO-Soldat die Beobachtermission der österreichischen Blauhelme.

"An sich endet der Gehorsam bei der Straftat, also dort, wo man sich strafbar machen würde", erklärt der Strafrechtsexperte und ehemalige Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, Frank Höpfel, im SN-Gespräch (Montagausgabe). Doch auch hier müssten die genauen Umstände beleuchtet werden. Eine entscheidende Frage sei, was einer der österreichischen Soldaten, der offenbar mit den syrischen Polizisten vor dem Hinterhalt gesprochen hatte, zu dem Syrer gesagt hatte. Ein Kriegsverbrechen sieht Höpfel jedenfalls nicht. "Hier würde das allgemeine österreichische Strafrecht greifen", erklärt der Jurist.

"Widerspricht soldatischem Ethos"

Laut dem ehemaligen UNO-Soldaten, der in den SN seine Kameraden verteidigt, soll der Vizeleutnant, der mit den Syrern gesprochen hatte, mehrmals "be careful" (seid vorsichtig) gesagt haben. Auf dem Video ist das nicht zu hören. "So hat er es mir nachher erzählt, er durfte nicht mehr sagen", erklärt aber der Kamerad der betroffenen Soldaten. Ein anderer Soldat, der ab Dezember 2012 auf dem Golanhöhen stationiert war, sagte gegenüber dem KURIER: "Viele, einschließlich mir, waren der Meinung, wenn man den neun Polizisten die Umstände verraten hätte, wäre unser Stützpunkt von den verschanzten Personen angegriffen worden."