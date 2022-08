Tory-Kandidatin Truss will Gehälter an Lebenshaltungskosten anpassen

Das Vorhaben solle die regionalen Lebensverhältnisse widerspiegeln und zunächst nur neu eingestellte Arbeitnehmer treffen, erklärte Truss, die auch weitere Reformen im öffentlichen Dienst in Aussicht stellt. So will die 47-Jährige die Zahl der Urlaubstage von 27 auf 25 senken und Freistellungen für Gewerkschaftsarbeit sowie Stellen für Diskriminierungsbeauftragte streichen.

Gewerkschaften kündigten harten Widerstand gegen die angekündigten Maßnahmen an, die Labour-Opposition nannte Truss' Gehalts-Pläne ein "Fantasierezept", das das Niveau im Gesundheits- und Bildungssektor weiter senken werde.

Ergebnis am 5. September

Truss' Aussagen zielen vor allem auf die Mitglieder der Tory-Partei ab, die derzeit über die nächste Premierministerin oder den nächsten Premierminister entscheiden. Außer Truss steht noch der frühere Finanzminister Rishi Sunak zur Wahl. Das Ergebnis soll am 5. September bekannt gegeben werden.