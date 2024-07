Deutsche Waffen, die bis nach Moskau reichen: Ist das Abschreckung – oder Provokation?

© APA/AFP/US Department of Defense/KALLYSTA CASTILLO

In Deutschland kocht eine Debatte über Scholz‘ Entscheidung hoch, erstmals seit 1992 solche Waffen aus den USA zuzulassen. In der SPD fürchten manche, Deutschland mache sich so zu Putins nächstem Ziel.