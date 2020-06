Tönnies-Skandal: Bayern will keine Urlauber aus Corona-Gebiet

In Österreich wartet man noch ab. Das Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober teilte Dienstagnachmittag mit: „Wir evaluieren die Lage in den übrigen Ländern wöchentlich. Dann werden Einzelentscheidungen getroffen – z.B. Reisewarnungen wie in der Lombardei bzw. generell eine Anpassung von Einreisebeschränkungen. Der Prozess läuft gerade. Vorerst ist hinsichtlich der Einreise für deutsche Staatsbürger keine Änderung geplant.“

Quarantäne

In Schleswig-Holstein müssen Reisende aus den derzeit besonders betroffenen deutschen Kreisen Gütersloh und Warendorf künftig in Quarantäne. Sie sollten unverzüglich nach der Einreise ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft beziehen, um sich 14 Tage lang zu isolieren, teilte die Landesregierung in Kiel am Dienstag mit.

Auf der Insel Usedom wurden am Dienstag Urlauber aus Gütersloh zur Abreise aufgefordert.