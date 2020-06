Töne zwischen Ankara und Damaskus werden schärfer

Doch schon bald stellte die türkische Regierung klar: Alles deute darauf hin, dass das syrische Regime hinter den Autobomben steckt. Am Sonntag nahm die Polizei neun Verdächtige fest. Alle sind türkische Staatsbürger, zum Teil sollen sie gestanden haben. Nach weiteren Verdächtigen wurde gesucht. Türkische Medien berichteten, dass die Gruppen, die den Anschlag verübt haben, in engem Kontakt mit dem Regime von Bashar al-Assad und dessen Geheimdienst stünden. Da schloss sich auch die syrische Opposition in der Türkei an: „Wer diese verabscheuungswürdigen Terroranschläge verübt hat, will damit die türkische Regierung, die dem syrischen Volk beisteht, für ihre ehrenhafte Haltung bestrafen“, erklärte die Nationale Syrische Koalition in Istanbul.

Nicht Damaskus, sondern Ankara trage die „moralische und politische Verantwortung“ dafür, dass die Grenzregion Schauplatz des internationalen Terrorismus wurde, konterte daraufhin der syrische Informationsminister Omran al-Subi am Sonntag.

Damaskus steht mit dem Rücken zur Wand. Die Türkei, die – früher Verbündeter von Syrien – sich stark für die Opposition einsetzt, droht Assad: „Wenn bewiesen ist, dass Assad verantwortlich ist, werden wir das Nötige tun“, ging Vizepremier Bülent Arinc in die Offensive.