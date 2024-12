Warum tödliche Unfälle im Job in Italien zum bitteren Alltag gehören

Fünf Menschenleben hat die Explosion am Montag in einem Erdöldepot des Mineralkonzerns ENI in der Nähe von Florenz gefordert. Bis jetzt ist die Ursache der Explosion noch nicht erkundet. Ein Augenzeuge soll gesehen haben, wie Benzin aus einem der Tanks floss, und hat sich selbst gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.