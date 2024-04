Arbeit am Bau: Mit einem Bein im Spital

Anlässlich des heutigen weltweiten Workers´ Memorial Day, des internationalen Tages zum Gedenken an verunglückte Arbeitnehmer erinnert die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) im Rahmen von Gedenkveranstaltungen in Wien und Salzburg an das Leid, das bei Betroffenen und Angehörigen durch Arbeitsunfälle hervorgerufen wird, und fordert weitere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für die Beschäftigten.

15.036 Menschen verunglückten 2023 allein im Baubereich bei ihrer Arbeit (ohne Wegunfälle), 19 von ihnen tödlich. Das ist zwar im Vergleich zu den Vorjahren ein kleiner Rückgang, aber mit 52,1 von 1.000 Beschäftigten hat der Baubereich immer noch die mit Abstand höchste Unfallrate zu beklagen.