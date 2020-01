"Tod für Amerika": Tausende Iraker bei Trauerzug für Soleimani

Soleimani und der Vizechef der Hashed-al-Shaabi-Milizen, Muhandis, waren in der Nacht auf Freitag durch einen US-Drohnenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad getötet worden. In der Nacht auf Samstag griffen die USA laut Polizeiangaben erneut einen Konvoi der Hashed-al-Shaabi-Milizen an. Mehrere Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die USA dementierten dies; ein Sprecher der von den USA angeführten Militärkoalition im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS teilt via Twitter mit, das Bündnis habe in den vergangenen Tagen keine Luftangriffe in der Nähe des Lagers Taji nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad geflogen.