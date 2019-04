Tim Ryan steigt ins Rennen ums Weiße Haus ein

Bei den US-Demokraten gibt es einen weiteren Präsidentschaftsbewerber: Der Kongressabgeordnete Tim Ryan kündigte am Donnerstag an, bei der Wahl im November 2020 für die Oppositionspartei antreten zu wollen.

Der 45-Jährige schrieb im Onlinedienst Twitter: "Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, den amerikanischen Traum wieder aufzubauen." Ryan sitzt für den Bundesstaat Ohio im Repräsentantenhaus, gilt als gemäßigt und stellt sich als Fürsprecher der Arbeiter dar. In bisherigen Umfragen tritt er allerdings kaum in Erscheinung.