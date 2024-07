TikTok vor Gericht: US-Justizministerium alarmiert wegen Sicherheitsbedenken

Im Streit um ein Verbot von TikTok in den USA hat das US-Justizministerium die Abweisung der Klage der chinesischen Kurzvideo-Plattform beantragt. "Die ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit ist real", schrieb die Behörde in am Samstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen.