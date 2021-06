Tiefer Fall der deutschen Grünen nach dem bisherigen Höhenflug

Bereits bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vom vergangenen Sonntag bekamen die Grünen die erste Rechnung dafür: Zwar sind sie im Osten Deutschlands traditionell schwach, doch mit bloß 5,9 Prozent blieben sie hinter den eigenen Erwartungen. Grünen-Co-Chef Robert Habeck gab zu, dass „Fehler und Unzulänglichkeiten der letzten Wochen“ den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt „sicherlich keinen Rückenwind“ gegeben hätten - und sprach den Lebenslauf seiner Kollegin an der Grünen-Spitze an.