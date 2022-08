Tichanowskaja stellt alternative Regierung für Belarus vor

Zwei Jahre ist es her, dass sich Machthaber Alexander Lukaschenko zum Sieger der letzten Wahl in Belarus hat ausrufen lassen. Die beispiellosen Proteste danach wurden brutal niedergeschlagen, Oppositionelle flüchteten ins Ausland. Derzeit gibt es 1.562 politische Gefangene in Belarus. NGOs beklagen, dass politische Oppositionelle von Lukaschenkos Regime zu langen Haftstrafen verurteilt, in Straflager gesteckt und gefoltert werden. Kontakt nach außen gäbe es nicht einmal zu Familienmitgliedern.

Um die Ablösung von Lukaschenko voranzutreiben, hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja eine alternative Regierungsmannschaft vorgestellt. Am Dienstag hat sie in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein "Vereintes Übergangskabinett" und ernannte erste Mitglieder.