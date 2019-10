Thüringen-Wahl: Land der Experimente

In Berlin werden sie ab Montag in den Parteizentralen grübeln und beraten, was zu tun ist, wie man wieder zu alter Stärke findet. In der CDU steht Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer weiter unter Beobachtung ihrer Gegner. Zuletzt ist sie mit einer nicht in der Regierung abgestimmten Initiative zu UN-Schutzzonen in Syrien vorgeprescht. Im Willy-Brandt-Haus ist überhaupt noch unklar, wer die SPD künftig anführt und in welche Richtung sie steuert. Keines der Bewerberteams kam im Mitgliederentscheid auf eine absolute Mehrheit, also wird Mitte November erneut gewählt. Und danach über den Verbleib in der Großen Koalition abgestimmt.

Dass Neuwahlen nicht unbedingt zu alter Stärke verhelfen können, zeigt sich in den aktuellen Bundestrend-Umfragen sowie in der Bilanz ihrer Ergebnisse der vergangenen Landtagswahlen – mit Thüringen endete nun die letzte in diesem Jahr. Was sich dort für Berlin lernen lässt: Die Mehrheitsfindung wird für schwächelnde Volksparteien schwierig.